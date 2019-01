Sudah Mengaspal di Lampung, Daihatsu Grand New Xenia Ditawarkan dengan DP Mulai 20 Persen

Customer Relation Officer Astra Daihatsu Ahmad Yani menunjukkan unit terbaru Daihatsu Grand New Xenia tipe X Standard.

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Daihatsu Grand New Xenia juga sudah mengaspal di Lampung.

Unit kendaraan terbaru ini ditawarkan dengan harga mulai Rp 186.900.000 untuk tipe terendah (GN Xenia X T 1.3 STD) dan harga tertinggi Rp 212.050.000 untuk tipe teratas (GN Xenia R MT 1.3 Deluxe).

Sales Supervisor Astra Daihatsu Ahmad Yani Agus Praptono mengatakan, Grand New Xenia hadir dengan desain lebih modern dan fitur-fitur baru.

Dari sisi desain, Grand New Xenia kini tampil lebih modern dengan New LED Headlamp, New Center Cluster Design, warna bodi terbaru dan style terbaru di eksterior maupun interior.

Performa Grand New Xenia juga semakin baik dengan mesin New 1.5L Dual VVT-i.

Dari sisi fitur juga banyak yang baru yakni Retractable Outer Mirror membuat spion dapat dilipat dari dalam, Digital AC untuk kenyamanan lebih.

Head Unit touchscreen hingga Steering Switch dengan tombol pengaturan (remote) head unit di gagang kemudi untuk pengaturan lebih mudah dan berkendara lebih aman serta sederet fitur lainnya.

Untuk interior, ada pattern kursi baru berwarna dark grey, tambahan Power Outlet di baris kedua.

"Serta Speed Sensing Auto Door Lock (fitur pengunci pintu otomatis yang diatur melalui sensor kecepatan) untuk berkendara semakin aman dan nyaman," jelasnya, Rabu (16/1).

