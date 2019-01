Rizky Ashar Murdiono, Pemuda Surabaya Masuk Majalah TIME: Pemimpin Muda Membangun Masa Depan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ada yang mengejutkan dalam sebuah artikel dirilis oleh situs majalah Time, 16 Januari 2019.

Dalam artikel berjudul Eight Young Leaders on How They Want to Shape the Decade Ahead (8 Pemimpin Muda dan Cara Mereka Membangun Masa Depan) itu, menulis tentang para anak muda dari berbagai negara, dan kiprah mereka.

Nah, satu dari 8 anak muda itu, ternyata ada yang dari Indonesia.

Lalu, apa yang membuat majalah populer di dunia itu tertarik menulis soal kisah Rizky dalam daftar tersebut?

Rizky (26) merupakan arek Suroboyo yang dikisahkan tumbuh di kehidupan rural nan keras.

Dilansir Time, semenjak kecil, Rizky sudah harus mencari uang dengan bekerja apa saja, demi bisa membayar uang sekolahnya.

Di kampungnya, tak banyak anak yang bisa lulus SMA seperti Rizky.

Selepas SMA, Rizky melanjutkan kuliahnya di Universitas Brawijaya, Kota Malang.

Di perguruan tinggi, Ia semakin aktif terlibat dalam berbagai organisasi.