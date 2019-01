Ustaz Solmed Doakan Pernikahan Bupati Nunik pada 2 Februari 2019: Alhamdulillah, Ajiib Ajiib

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Unggahan video undangan pernikahan Bupati Lampung Timur (Lamtim) Chusnunia Chalim atau biasa disapa Nunik di akun Instagram pribadinya, @noenia_ch, pada Jumat (18/1/2019) pagi, langsung mendapat beragam komentar dari warganet.

Satu di antara komentar tersebut berasal dari Ustaz Sholeh Mahmoed Nasution, atau akrab disapa Ustaz Solmed.

Melalui akun Instagram pribadinya, @ustad_solmed, Ustaz Solmed memberikan ucapan selamat kepada Nunik.

Komentar Ustaz Solmed diawali dengan ucapan syukur.

Ia pun memberikan doa kepada Nunik agar diberikan ribuan berkah.

"Alhamdulillah.... Ajiib Ajiib...

selamat berbahagia, Berkah ribuan Berkah untuk Kanda Wagub.

Akhirnya, sampai juga pada Taqdirnya," tulis Ustaz Solmed.

Dalam video undangan pernikahan Nunik tersebut, termuat tulisan, "You Are Invited to the Wedding of Nunik & Erry."