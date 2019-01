VIDEO - Wakil Gubernur Terpilih Lampung Unggah Undangan Nikah Via Instagram

Laporan Videografer Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim atau biasa disapa Nunik membagikan video undangan pernikahan di akun Instagram pribadinya, @noenia_ch, Jumat (18/1/2019) pagi.

Dalam video undangan pernikahan Nunik tersebut, termuat tulisan, "You Are Invited to the Wedding of Nunik & Erry."

Video yang berupa kumpulan gambar dan foto itu juga memuat tanggal, jam, dan lokasi, yang diduga menjadi momen gelaran pernikahan tersebut.

"02 FEB 2019"

"08 AM"

"KARANG ANOM WAWAY KARYA"

Tulisan dalam gambar berikutnya yang muncul tertera, "Akad Nikah 2 Februari 2019."

Berikutnya, video undangan pernikahan Nunik menampilkan foto-foto dirinya bersama calon mempelai laki-laki.

Wakil Gubernur terpilih Lampung itu tampak kompak bersama pasangannya mengenakan pakaian pengantin tradisional. (*)