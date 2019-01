Wakil Gubernur Terpilih Lampung Nunik Akan Menikah, 10 Kalimat Romantis untuk Undangan Pernikahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wakil Gubernur Lampung terpilih Nunik akan menikah pada 2 Januari 2019.

Ia akan dipersunting oleh seorang pria bernama Erry.

Hal ini terungkap dari unggahan akun Instragam milik Nunik @noenia_ch.

Dalam postingan terbarunya, Jumat 18 Januari 2019, Nunik mengumumkan akan menikah pada 2 Februari 2019 di Karang Anom Wawaw Karya Lampung Timur Lampung.

Dalam unggahan video slide berdurasi 58 detik, tampak Nunik bersama calon suaminya, Erry.

Keduanya mengenakan dua pakaian pengantin tradisional.

Video ini dikemas apik dengan iringan lagu dan kata-katanya yang seolah mewakili kebahagian keduanya.

Iam Fallin' in All The Good Times

I Find My Self Logging The Changes

Nah, untuk kamu yang akan berencana untuk menikah, berikut beberapa kutipan romantis yang bisa kamu gunakan dalam undangan pernikahan kamu, seperti yang dikutip dari http://thebridedept.com