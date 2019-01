Way Kanan Rayakan Adipura, Adipati Surya Tandatangani Komitmen Bersama Mengelola Lingkungan

Pemkab Way Kanan dalam konvoi bersama perayaan penyerahan penghargaan Adipura kepada Way Kanan pada Jumat (18/1/2019)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN —Bupati Way Kanan hadiri acara Penyerahan Adipura dan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam Mengelola Lingkungan yang diselenggarakan di GSG Way Kanan, pada hari Jum’at (18/1/2019).

Sambutan Bupati Raden Adipati Surya dibacakan oleh Sekda Saipul. Beliau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan melaksanakan tugas dengan baik dalam upaya mewujudkan Kabupaten Way Kanan yang bersih, asri, nyaman dan teduh sehingga berhasil meraih penghargaan Adipura.

"Keberhasilan Kabupaten Way kanan dalam meraih penghargaan Adipura Tahun 2018 ini merupakan hasil dari usaha keras dan kerjasama seluruh komponen masyarakat. Tanpa dukungan dan keterlibatan dari semua pihak, terutama para petugas kebersihan, perangkat kampung dan kelurahan, organisasi perangkat daerah, serta seluruh warga masyarakat, yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin, mustahil penghargaan tertinggi di bidang kebersihan ini mampu diraih oleh Kabupaten Way Kanan." Ungkapnya.

Pada kesempatan itu Beliau juga mengajak secara bersama-sama menguatkan komitmen dan motivasi untuk terus berupaya meningkatkan kerja keras dalam pengelolaan lingkungan hidup.

"Piala Adipura ini adalah amanah, untuk tetap menjaga dan bahkan meningkatkan upaya dalam mengelola dan menjaga lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup senantiasa mengajak partisipasi dan kepedulian semua pihak berbuat nyata melestarikan lingkungan demi terwujudnya bumi yang bersih dan hijau, yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan kota bersih dan teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, sesuai dengan dinamika pembangunan." Katanya.

Bupati juga mengatakan bahwa tanggal 27 April 2019 mendatang Kabupaten Way Kanan akan genap berusia 20 tahun dan bulan Februari 2019 yang akan datang, genap 3 tahun usia kepemimpinannya Bersama Bapak Edward Antony, ini merupakan kado terindah yang dapat dipersembahkan untuk Kabupaten Way Kanan dengan memperoleh penghargaan tertinggi bidang lingkungan dan kebersihan.

Penghargaan Adipura ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rebuplik Indonesia Nomor: 649/MENLHK/PSLB3/PLB.0/12/2018. tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peraih Penghargaan Adipura.

"Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat seluruh masyarakat dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Way Kanan untuk terus mempertahankan penghargaan Adipura dan meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sehingga ditahun-tahun mendatang Kabupaten Way Kanan tetap dapat meraih penghargaan Adipura kembali." Katanya.

Beliau menyampaikan bahwa kedepannya Pemkab Way Kanan berencana akan mengadakan lomba kebersihaan lingkungan antar kampung se-Kabupaten Way Kanan, dan bagi kampung keluar sebagai juara akan mendapat dana pembinaan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, dan bisa saja nanti kita sebut kegiatan ini Lomba Adipura Kampung tingkat Kabupaten Way Kanan.