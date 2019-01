Instagram Randy Pangalila Banjir Ucapan Selamat Menempuh Hidup Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Instagram Randy Pangalila banjir ucapan selamat dari para netizen Indonesia.

Maklum saja, Randy hari ini, Sabtu 19 Januari 2019 dikabarkan melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih, Chelsey Frank.

Sejauh ini, Randy Pangalila memang tak menyebutkan tempat pernikahan dengan wanita asal Kanada itu.

Dia hanya mengunggah video prewedding romantis dan foto bersama sang kekasih berlokasi di Burgundy Dine & Wine Bandung Jawa Barat.

Unggahan foto dan Video Randy pun dibanjiri komentar netizen.

Kebanyakan mengucapakan selamat atas pernikahannya.

This is it!! Tomorrow is gonna be the most important day in my life, I’m so grateful I have found you @cfrank3030

Thanks for the beautiful work my team

Never sure, never know how far we could fall, but it’s all an adventure that comes with a breathtaking view, walking a tightrope with you





Sebelumnya, Randy melamar Chelsey di Kanada tahun lalu.

Randy mengabarkan lamarannya itu melalui akun Instagram-nya, @randpunk, pada 4 Juli 2018.

Lewat sebuah foto yang diunggah pada akun Instagram-nya @randypunk, ia memamerkan wajah sang kekasih sekaligus cincin lamaran yang tersemat di jari manis calon istrinya tersebut.

"Today is the most beautiful day in my life, July 4th 2018, I Love You @cfrank3030 #shesaidyes," tulis Randy yang menautkan akun sang kekasih.