Pertandingan Manchester United vs Brighton Albion

Liga Inggris Manchester United Vs Brighton Pukul 22.00 WIB, Tonton via Maxstream dan Live Streaming

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liga Inggris pekan ke-23 menyajikan pertandingan Manchester United Vs Brighton Albion. Laga Manchester United Vs Brighton Albion digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu (19/1/2019) pukul 22.00 WIB.

Pertandingan Manchester United Vs Brighton Albion juga dapat ditonton melalui siaran langsung MNCTV dan juga live Bein Sports 3 via Maxstream.

Saat ini Manchester United saat ini berada di posisi keenam dengan 41 poin.

• Jadwal Liga Inggris - Arsenal vs Chelsea, Panasnya Derbi London di Emirates

The Red Devils, sebutan Manchaster United, hingga saat ini belum pernah terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir.

Di pekan 22 Liga Inggris, Ole Gunnar Solskjaer telah meraih kemenangan keenam sejak menangani Manchester United menggantikan Jose Mourinho.

Menghadapi Brighton kali ini, skuat asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini dipastikan kembali membawa kemenangan.

Jika saat ini Manchester United merangkak ke posisi puncak Liga Inggris, berbeda dengan lawannya.

Pada pekan ke-23 ini Brighton Albion saat ini berada di posisi ke-13 dengan 26 poin.

Berikut link live streaming Manchester United Vs Brighton Albion: