Lipstik ala Korea Jadi Tren di Tahun 2019, Seperti Apa?

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Guna memudahkan wanita menggunakan make up sesuai dengan wajahnya, brand kosmetik menyediakan banyak pilihan kosmetik dengan fungsi yang berbeda-beda.

Salah satunya adalah Wardah kosmetik.

Contohnya lipstik, instaperfect minerallight, wardah exclusive two way cake, eyebrow brown, nude colours eyeshadow, blush on shade c, optimum hi-black liner, dan wardah eye expert the volume expert mascara.

Sebenarnya masih banyak yang lainnya, karena produk kosmetik yang disediakan Wardah lengkap.

Produk yang disebutkan tadi contoh yang disediakan.

"Kebetulan produk itu juga banyak dicari. Harga produk yang dicontohkan itu berkisar Rp 37-177 ribu," ujar Beauty Advisor (BA) Wardah Mal Boemi Kedaton Nurmala Sartika.

• Tips Memilih Lipstik Sesuai Warna Kulit ala Intan Salon Wedding and Decoration

Nurmala menjelaskan khusus untuk lipstik saat ini yang sedang tren lipstik ala korea.

Dalam tren itu lipstik shade 03 (see you late) dioles ke seluruh bibir, lalu lipstik shade 06 (feeling red) dioleskan bagian tengah bibir atas dan bawah lalu dikatupkan.

Beauty Advisor (BA) Wardah Mal Boemi Kedaton Nurmala Sartika. (Tribunlampung/Dini)

Sama dengan Wardah, LT Pro juga menyediakan banyak produk kosmetik