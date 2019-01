Randy Pangalila Resmi Nikahi Chelsey Frank di Bali, Intip Foto-foto Pernikahan yang Romantis Banget!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Randy Pangalila bawa kabar bahagia setelah sah menikahi tunangannya, Chelsey Frank.

Setelah adanya kabar pernikahan dari Edric Tjandra, Jumat (18/1/2019), Randy Pangalila juga menyusul untuk mengakhiri masa lajangnya.

Sabtu (19/1/2019) sore ini, Randy Pangalila telah resmi mempersunting kekasih bulenya, Chelsey Frank.

Kabar bahagia ini pertama diketahui dari unggahan Randy di Instagram pribadinya kemarin.

Ia membagikan sebuah video pra wedding dirinya dan Chelsey serta memberikan keterangan bahwa ia akan menikah pada hari ini.

"This is it!! Tomorrow is gonna be the most important day in my life, I’m so grateful I have found you @cfrank3030

Thanks for the beautiful work my team @moirefilm @moirephoto@maximilianjohn @yos_dandy @fannygonzales_mua," ujar Randy di Instagramnya, Jumat (18/1/2019) kemarin.

Hingga tiba pada hari-h, upacara pernikahan Randy pun tampak berjalan lancar dan khidmat.

Randy telah resmi menikah dengan Chelsey, perempuan asal Kanada tersebut sore ini di Bali.

• Resmi Melamar Kekasih Bulenya, Ini Sosok Calon Istri Randy Pangalila yang Cantik Memesona

Potret pernikahan mereka pun dibagikan oleh rekan Randy yang juga hadir di sana.