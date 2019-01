VIDEO - Tips Agar Make Up Tidak Cepat Luntur

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Make up cepat luntur sering dikeluhkan banyak wanita, dan kebanyakan wanita langsung bingung ketika mengalami hal tersebut.

Namun kini tak usak panik, MUA Lampung Ari Izam memberikan tips agar make up tidak cepat luntur.

Untuk sehari-hari jangan hanya gunakan bb cream atau cc cream yang sebentar aja sudah luntur, gunakanlah bb cushion yang merupakan produk kosmetik belum lama ini muncul.

Bb cushion memiliki tekstur yang basah, begitu ditempel langsung kering sendiri dan jadi seperti bedak.

Sehingga kalau tidak mau mengaplikasikan bedak setelah bb cushion tidak masalah.

Untuk membantu make up lebih tahan lama, lembabkan kulit menggunakan pelembab atau primer, dan kalau mau menggunakan foundation gunakan matte series supaya awet.

Untuk make up full cover harus menggunakan make up profesional, dalam make up itu supaya lebih awet aplikasikan primer.

Tapi sesuaikan primer dengan kondisi kulit.

Kalau kulit berminyak gunakan primer atau base make up khusus kulit berminyak.