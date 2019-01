Marion Jola dan Julian Jacob Pacaran, Intip Foto dan Video Mesranya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi muda berbakat, Marion Rambu Jola Pedy atau lebih dikenal dengan nama Marion Jola (18) terlihat sering membagikan kebersamaannya dengan penyanyi Julian Jacob.

Marion juga beberapa kali menulis caption manis yang seolah menandakan keduanya sedang menjalin hubungan lebih dari teman.

Meski tak menyebut sedang berpacaran, namun Jola pernah membuat sebuah caption sedang jatuh cinta dengan Jul.

• Unggah Foto Lawas, Lucinta Luna Malah Dapat Tantangan

"Jol was born in Jun and now falling in love with Jul," tulisnya.

Baru-baru ini, Jola menulis caption manis lain dengan menjuluki dirinya adalah es krim cokelat sedang Julian adalah es krim susu putih.

"Hello from us, Vanilla and Chocolate ice cream," tulis Marion Jola di keterangan foto yang diunggah Sabtu malam (19/1/2019).

Saat Julian Jacob ditemui awak media, ia mengaku sudah mengenal Jola sejak setahun silam.

Kedeketan mereka berdua bukan karena sama-sama terjun di dunia musik, melainkan karena media sosial Instagram.

• Pria Diam-diam Nikahi 3 Wanita Sekaligus, Ujungnya Penuh Penderitaan

Julian mengungkap dirinya lah yang pertama kali mengirim pesan lewat Direct Message Instagram pada Jola.

Ia memang mengagumi sosok dara asal Kupang itu.

"Pertama kali memang ngefans, aku DM (instagram)."

"Aku bilang pas waktu dia di Indonesian Idol aku DM semangat ya."