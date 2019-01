Bandara Gatot Subroto Way Kanan Mulai Beroperasi Pertengahan Maret 2019, Pemkab Alokasikan Rp 9,5 M

Laporan Reporter Tribun Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya hari ini melakukan paparan di depan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Andika Perkasa. Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya hari ini melakukan paparan di depan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Andika Perkasa.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut percepatan pengoperasian Bandara Lanudad Gatot Subroto Way Tuba untuk menjadi Bandara Komersil di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2019).

Turut mendampingi bupati, Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Dandim 0427 Way Kanan, Danlanudad Gatot Subroto, Danskadron 12 Serbu, Asisten II Setdakab Way Kanan, Kadis PU Way Kanan, Kepala Bappeda Way Kanan, Kabag Hukum dan Kabag Perlengkapan Setdakab Way Kanan.

Asisten II Setdakab Way Kanan Ir. Kussarwono menjelaskan, hasil paparan bupati hari ini mengembirakan karena sudah mendapat kepastian waktu untuk pengoperasian Lanudad Gatot Subroto menjadi bandara komersil. Asisten II Setdakab Way Kanan Ir. Kussarwono menjelaskan, hasil paparan bupati hari ini mengembirakan karena sudah mendapat kepastian waktu untuk pengoperasian Lanudad Gatot Subroto menjadi bandara komersil.

“Hasil paparan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Kasad, bahwa pengoperasian Lanudad Gatot Subroto dijadwalkan akan dimulai minggu ketiga bulan Maret 2019,” kata Kussarwono.

Salah satu syarat untuk mengaktifkan sebuah bandara baru, maka Kemenhub akan mengumumkan keseluruh dunia 58 hari sebelum terbang.

Hal ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan sebuah rute dan jenis peswat yang akan melintas di penerbangan tersebut.

Perihal pengoperasian Bandara Gatot Subroto, maka pada tanggal 29 Januari 2019 mendatang, akan dilakukan MoU antara Kemenhub, TNI AD, dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Salah satu hasil kesepakatan hari ini adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan menganggarkan dana sekitar Rp 9,5 miliar.

Dana tersebut untuk pembangunan jalan masuk bandara, perbaikan pagar sisi utara, transformator listrik, serta pembangunan kantor Lanudad yang baru.

Sedangkan kewajiban yang menjadi beban Kemenhub meliputi, tenda sementara sambil menunggu selesai renovasi kantor Lanudad menjadi terminal, dan perbaikan kebutuhan alat keselamatan penerbangan lainnya.

Dijelaskan Kussarwono, rute penerbangan tujuan ke Palembang dan Jakarta transit di Bandara Raden Intan II Lampung.

Adapun jenis pesawat yang akan dioperasikan adalah ATR-72-500/600.