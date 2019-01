Kevin Aprilio Resmi Lamar Kekasihnya Vicy Melanie Saat Liburan ke Korea Selatan. Romantis Banget!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wah ada kabar bahagia datang dari anak artis sekaligus musisi, Kevin Aprilio yang resmi melamar perempuan pujaan hatinya saat berlibur ke Korea Selatan.

Dan Kevin Aprilio melontakan ajakan nikahnya kepada sang kekasih itu sambil berlutut di hamparan salju.

Kevin Aprilio resmi melamar kekasihnya Vicy Melanie yang sudah selama tiga tahun dipacarinya.

Berita bahagia tersebut diunggah langsung oleh Kevin Aprilio melalui akun Instagramnya, pada hari Senin (21/1/2019) kemarin.

Instagram/@kevinaprilio - Kevin Aprilio melamar kekasihnya

"Will you marry me @vicymelanie? kira2 dia jawab apa ya? (20 - 01 - 2019),"tulis Kevin dalam unggahannya.

Terlihat Kevin Aprilio berlutut sambil memegang cincin untuk disematkan ke tangan kekasihnya tersebut.

"Bismillah...Alhamdulillah," tulis Memes, ibunda Kevin.

Lantas, siapakah sosok Vicy Melanie yang akan segera menjadi menantu penyanyi Memes ini?

Melansir dari Tribun Seleb, calon istri Kevin tersebut berprofesi sebagai seorang model.

Instagram/ @vicymelanie - Vicy Melanie

Dalam akun Instagram pribadinya @vicymelanie, perempuan kelahiran 1989 tersebut kerap memajang potretnya ketika sedang berpose seksi.