Dinas Lingkungan Hidup Akan Ubah Tuba Jadi Kawasan, Bersih, Hijau dan Terang

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Tulangbawang menargetkan tahun 2022 mendatang kawasan setempat menjadi wilayah bersih, hijau, dan terang.

Kepala DLHD Tuba Ristu Ilham mengatakan, guna merealisasikan hal itu pihaknya akan mengusung program Road to Village, Road to School, dan Road to Corporation. "Ini program panjang kita sampai tahun 2022. Kita gulirkan untuk mendukung 25 program bupati. Akan kita kerjakan secara bertahap," kata Ristu di kantornya, Rabu (23/1).

Seperti diketahui, pada kesempatan sebelumnya Bupati Winarti selalu mendengung-dengungkan slogan gotong royong dan Bergerak Melayani Warga (BMW) yang tertuang dalam 25 Program Unggulan Bupati Winarti

Ristu mengaku program itu merupakan inovasi DLH yang menyasar langsung ke masyarakat Adapun yang dimaksud DLH road to village yakni kriteria kampung penghijauan.

Dalam konteks ini, DLH ingin menggugah kesadaran warga akan ketersediaan ruang terbuka hijau, kesadaran masyarakat menjaga lingkungan, dan kesadaran masyarakat penggelolaan sampah dengan prinsip 3R (reuse, reduce, dan recycle)

"Kita juga akan menggugah kesadaran masyarakat untuk menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Nah dalam pelaksanaannya nanti akan ditunjuk oleh camat untuk kampung percontohan," papar Ristu.

Sementara DLH Road to School tak jauh beda dengan DLH Road to Village.

"Temanya sama yakni pembinaan lingkungan, namun sasarannya adalah sekolah-sekolah. Kita beri pemahaman kepada para siswa. Pun demikian DLH Road to Corporation juga menyasar untuk pembinaan ke perusahaan. Kita turun ke kampung, sekolah, dan perusahaan," tandas Ristu. (end)