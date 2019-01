Novotel Lampung Bakal Hadirkan Band Padi di Hari Valentine, Booking Tiketnya dengan Pilihan Paket

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG Menyemarakkan perayaan Tahun Baru Imlek 2570 pada tahun 2019 ini, Novotel Lampung menghadirkan promo spesial Imlek dan Valentine.

Asst. Sales & Communication Novotel Lampung Ratu Iin Nopita Respa mengatakan, paket ini bisa dinikmati tamu bersama pasangan maupun keluarga.

Untuk Hari Raya Imlek, ada paket dinner yang digelar pada malam Imlek tanggal 4 Februari 2019 mendatang.

"Ada dua paket yang bisa dipilih yakni paket 5 orang Rp 2.250.000 dan Paket 10 orang Rp 4.300.000. Harga sudah net per table," jelasnya, Rabu (23/1).

Paket Dinner menu tersebut, lanjut dia, sudah termasuk Yee Sang 3 Hors D'Ouvre, Shark Fin Soup with Crab & Chicken Meat, Steamed Rice, Chicken Hongkong With Hoisin Sauce.

Kemudian Deep Fried Gurame with Sweet & Sour Black Bean Sauce, Deep Fried Prawn With Mayo, Roll Beef with Vegetables & Bistik Sauce, Braised Broccoli with Mushroom Garlic Sauce, Hokian Noodle with Chicken & Vegetable dan Almond Pudding with Fruit.

• Daftar Ucapan Valentine Day Romantis untuk Seseorang yang Spesial

Selain promo Chinese New Year, ada juga promo makan malam di Hari Kasih Sayang senilai Rp 1.190.000 per pasangan untuk Dinner saja.

Ada juga Rp 2.390.000 per pasangan untuk Dinner dan Tiket konser padi di Novotel Lampung serta Rp 3.190.000 per pasangan termasuk kamar, dinner & tiket konser Padi.

• Tradisi Perayaan Imlek, Santapan Meriah Menu Salad Yee Sang, Salad Khas Tahun Baru Imlek

Paket tersebut temasuk Romantic Set Menu, Chocolate Praline, Rose Bouquet Flower, Souvenir, Photo By Frame, Free Flow Coffee/ Tea, dan live music.

• AccorHotels Regional Sumatera Luncurkan Program Promo Terintegrasi

Konser Padi dan Valentine's Day ini akan dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2019.

"Kami akan menghadirkan makan malam romantis untuk dinikmati oleh pasangan saat Hari Kasih Sayang. Untuk reservasi sudah dibuka hingga H-1 menjelang Tahun baru China dan Hari kasih Sayang," imbuh Ratu.

Tak hanya itu, pada Februari mendatang, Novotel Lampung juga mengeluarkan promo bagi keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekan di Bandar Lampung.

Adapun kamar dimulai dengan harga Rp 770 ribu per kamar per malam, sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, menikmati fasilitas kolam renang dan Fitness Center. (ana)