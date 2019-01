Promo Burger King, 2 Ayam Goreng Plus 2 Nasi Cuma Rp 30 Ribu, Buruan!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Burger King, Burger King Indonesia kembali memberikan promo berupa nasi ayam.

Promo Burger King berupa paket nasi ayam berdua, yakni 2 pcs ayam goreng dan 2 pcs nasi yang hanya dibanderol seharga Rp30 ribu saja.

Promo Burger King nasi ayam ini berlaku mulai dari 21 - 25 Januari 2019 dengan tambahan pajak 10%.

Promo ini diumumkan Burger King Indonesia melalui akun Instagram, @burgerking.id, pada Senin (21/1/2019).

"Kamu bisa nikmatin 2 Ayam + 2 Nasi cuma 30ribuan aja loooh! Murah banget kaaan?

Tunggu apa lagi, buruan ke Burger King terdekat atau kamu juga bisa telepon ke 15000 25 untuk delivery ketempatmu!" tulis akun @burgerking.id.

1. Promo berlaku 21 - 25 Januari 2019.

2. Promo berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away, Drive Thru dan Delivery (15000 25).

3. Promo berlaku di seluruh Burger King kecuali Airport T3 Ultimate.

4. Tidak berlaku untuk pemesanan via Go-Food.

5. Harga belum termasuk pajak 10%.