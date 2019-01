Unggah Foto 26 Tahun Lalu, Wajah Sophia Latjuba Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Sophia Latjuba banjir pujian usai mengunggah foto foto lawas 26 tahun lalu di akun resmi Instagramnya, Senin 21 Januari 2019.

Ada dua foto yang diungah Sophia Latjuba dengan caption #26yearschallenge with my first born @evacelia #1992

Foto pertama menunjukkan Sophia bersama putrinya, Eva Celia Latjuba.

Foto dibidik 26 tahun lalu alias Eva Celia masih bayi.

Foto kedua kemungkinan diambil tahun 2019.

• Belum Dapat Restu dari Sang Ayah, Cut Meyriska Minta Didoakan Segera Menikah dengan Roger Danuarta

Kedua foto memperlihatkan pose yang sama dengan pakaian warna yang serupa.

Unggahan Sophia pun dibanjiri komentar netizen.

"kayak di formalin cantiknya awet banget"

"duuuhh tante cantiknya awet muda banget, cetar dr ujung rambut sampenkaki"

"Ibu dan anak mirip seperti kembaran"