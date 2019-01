Hubungan Makin Membaik Pasca Bercerai, Gading Marten Beri 'Ancaman' Ini Kepada Gisel

Laporan Wartawan Grid.ID, Siti Sarah Nurhayati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan selebriti Gisella Anastasia dan Gading Marten telah resmi bercerai pada Rabu (23/1/2019) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski telah resmi bercerai, Gisel mengaku hubungan keduanya tetap berjalan baik bahkan masih berkomunikasi dengan baik satu sama lain.

Kemarin pun, sebelum putusan cerai dibacakan, Gading sempat menyemangati Gisella Anastasia.

"Tetep komunikasi sampai tadi dia nanya, 'udah sampai non?' udah tetep gitu, dia bilang kemarin, 'so tommorow is the day ya'. Jadi kita ya ngobrol aja," ungkap Gisel usai sidang putusan cerai.

Tak hanya itu, semenjak menjalani sidang perceraian, hubungan keduanya semakin lengket dan semakin sering bercanda.

Bahkan Gading sempat berseloroh mengenai pekerjaannya yang mengharuskan dirinya membesarkan tubuh.

"Kan bercanda juga dia, dia bilang mau syuting bulan Juni, badannya harus gede gitu kayak badan orang nge-gym, terus aku bilang 'Jeh mana bisa'," jelas Gisel seraya tertawa.

• Resmi Cerai dengan Gading Marten, Imlek Besok Gisella Anastasia Isi Acara di Hotel Horison Lampung

• Dulu Minta Didampingi KPK buat Lawan Suap, Kini Bupati Mesuji Khamami Ditangkap KPK Dugaan Suap

• Bupati Mesuji Ditangkap KPK, 5 Sikap NasDem atas OTT Khamami

• Di Mana Keberadaan Ahok? Kepala Lapas Pastikan Ahok Sudah Bebas Pukul 07.30 WIB

Tak hanya itu, rupanya balasan Gisel tersebut ditanggapi Gading dengan sebuah 'ancaman'.