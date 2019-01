Setelah Bebas, Ahok Akan Tampil Perdana di TV Jadi Bintang Tamu Eksklusif, Berikut Jadwalnya

Setelah Bebas, Ahok Tampil Perdana di TV Jadi Bintang Tamu Eksklusif. Ini Jadwalnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ahok bebas. Setelah Ahok keluar dari penjara, inilah acara TV pertama yang dihadiri Basuki Tjahaja Purnama alias BTP.

Ahok atau BTP telah resmi bebas dari penjara pada Kamis hari ini (24/1). Ahok telah menyelesaikan adminitrasi dan dijemput oleh keluarganya dan tim BTP pada pukul 07.30 WIB.

Nicholas Sean, putra sulung Ahok menjadi satu-satunya pihak keluarga yang datang menjemput di Mako Brimob.

Usai menjemput sang ayah, Nicholas Sean nampak membagikan foto perdananya bersama sang ayah pasca resmi dibebaskan.

Dilansir dari akun Instagram pribadinya, putra sulung Ahok itu menunjukkan fotonya bersama sang ayah yang nampak tersenyum cerah.

Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari warganet.

"He's back.

My dad's a free man!

Thank you everyone for the support," tulis caption Nichola dalam postingan tersebut.

Ahok juga membagikan foto-foto pembebasannya di akun Instagramnya.

Banyak yang penasaran dengan langskah Ahok selanjutnya pasca pembebasannya itu.