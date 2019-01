Ikuti Puluhan Kontes, Deri Rela Rogoh Kocek hingga Rp 500 Juta untuk Modifikasi Mobil

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Memiliki mobil kini bukan lagi hanya kebutuhan, tapi juga diikutkan dalam berbagai kontes modifikasi lokal dan nasional.

Demi memenangkan kontes modifikasi, para pemilik mobil rela merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk memodifikasi mobilnya.

Salah satunya Muhammad Alkadri (30).

Warga Labuhan Ratu ini merogoh kocek hingga Rp 500 juta untuk memodifikasi mobil Honda Accord miliknya.

Modifikasi dilakukannya hampir ke suluruh mobil, diantaranya body, interior, kaki, mesin, dan audio.

"Modifikasi mulai saya lakukan tahun 2017 dengan tujuan untuk ikut kontes modifikasi," kata pria yang akrab disapa Deri itu, Sabtu (26/1)

Hingga kini sudah puluhan kontes modifikasi yang diikutinya, contoh IAM di Lampung dan Palembang tahun 2017 meraih The King dan The Finest Car Show Of Cardictive Autofest 2017 di Mal Alam Sutra.

Hadiah yang Deri dapatkan dari kontes-kontes itu paling banyak Rp 10 juta

"Memang tidak sebanding dengan biaya yang saya keluarkan untuk modifikasi mobil, tapi saya puas bisa memangkan kontes dan membuat mobil saya beda dari mobil yang lain," ujar Deri.