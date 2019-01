VIDEO - Serunya Event Global Game Jam 2019 yang Digelar di Room El's Creativ Hub

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Suasana pembuatan program game pada acara Global Game Jam 2019 di Lampung berlangsung seru.

Event Global Game Jam 2019 ini berlangsung di room El's Creativ Hub di El's Coffe Bandar Lampung, Sabtu 26 Januari 2019.

Acara berlangsung sejak Jumat (25/1/2019) hingga Minggu (27/1/2019).

Gelaran tersebut mengangkat tema "What Home Means to You?"

Event Global Game Jam 2019 dilaksanakan di 835 lokasi di 108 negara.

Di Indonesia, acara berlangsung secara serentak di 15 provinsi, termasuk Lampung.

Videografer: Okta Kusuma Jatha