Awas Jalan Berlubang, Hati-hati Melintas di Jembatan Banjarmasin, Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pengendara berhati-hati karena jalan berlubang di Jembatan lama Way Umpu Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Kalau dari kepolisian sifatnya hanya memberikan imbauan (pada pengendara) agar berhati-hati, tapi kalau mau bermacet-macet melalui ruas tersebut ya silakan," ujarnya.

Maka dari itu, disarankan agar para pengendara jika melintasi jalur lintas tengah sumatera Way Kanan tepatnya di Jembatan Banjarmasin Kecamatan Baradatu guna menghindari resiko kecelakaan akibat jalan berlubang agar berhati-hati.

Sementara titik lubang semakin lebar terlihat satu batang besi sekitar 1 meter sudah dalam posisi bengkok dan terikat ke Besi pagar jembatan di bagian sebelah kanan, rusaknya jembatan diduga banyaknya Kendaraan yang melintas dengan muatan yang berat.

• Respons Bawaslu Saat Temukan Tabloid Indonesia Barokah di Lampung

• Week End Kali Ini BMKG Prakirakan Sebagian Wilayah Lampung Diguyur Hujan Intensitas Sedang

• Dibunuh di Lumajang, Jenazah Wanita Nyaris Bugil Ditemukan di Jember, Pelakunya Remaja 15 Tahun

Jika dilihat kendaraan yang bermuatan tinggi tidak dapat melintas hendak menuju Bandar Lampung dari arah Sumatera Selatan atau sebaliknya jika tidak segera di perbaiki maka kerusakannya akan semakin parah‎.

Hendra Wijaya (36) warga Baradatu, Waykanan meminta kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki jalan tersebut di kampung Banjarmasin, Waykanan.

Apabila tidak segera, kondisinya akan lebih membahayakan bagi pengguna jalan.

"Semakin hari diameter lubangnya terus bertambah lebar. Bisa alami kecelakaan di malam hari apalagi lubangnya di jembatan, tentu tidak bisa dihindari untuk mobil," tambah Dia.