Beli Toyota Avanza Baru 2019 Cuma Rp 50 Juta, Berikut Caranya

Ilustrasi - New Avanza dan New Veloz resmi meluncur Selasa (15/1/2019).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan Toyota Avanza baru 2019 dengan harga lebih murah.

Marketplace dari PT Astra Digital, yaitu Seva.id menggelar flash sale Toyota New Avanza.

Konsumen yang mengikuti acara tersebut, berkesempatan untuk mendapatkan Toyota Avanza baru 2019 hanya Rp 50 juta.

Bekerja sama dengan Auto2000, kegiatan tersebut akan digelar pada Rabu 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Masyarakat bisa mengikuti lewat situs https://flashsale.seva.id.

"Kami dan Auto2000 berinovasi dan mengenalkan masyarakat cara berbelanja otomotif online dengan mudah melalui flash sale," ucap Direktur PT Astra Digital International, Kemas Henry dalam siaran resmi, Minggu (27/1/2019).

Kemas menjelaskan, kegiatan seperti itu bukan pertama karena sebelumnya pernah melakukan hal sama dengan model All New Yaris, New Fortuner, Daihatsu Terios, Innova, dan Great New Xenia.

Cara mengikuti flash sale, lanjut Kemas, cukup melakukan registrasi melalui https://flashsale.seva.id/.

Lalu, verifikasi akun kamu melalui tautan yang Anda terima lewat email.

Setelah itu, kamu diwajibkan mengisi data kartu identitas di halaman “Edit Profile”, untuk mempermudah proses verifikasi.