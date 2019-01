Kapolres Way Kanan Ajak Anggota Terus Tingkatkan Pelayanan

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siwantoro

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Apel pagi merupakan kewajiban seluruh anggota Polri dan merupakan kegiatan rutinitas bagi setiap anggota seperti yang dilakukan Polres Way Kanan pada apel pagi di Lapangan Polres Way Kanan. Senin (28/01/2019).

Pada pelaksanaan apel pagi kali ini, merupakan apel jam pimpinan yang dilaksanakan setiap hari Senin dipimpin langsung oleh Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siwantoro dengan diikuti Wakapolres Way Kanan, para pejabat utama, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan mengajak seluruh personel Polres Way Kanan untuk meningkatkan disiplin, jangan lagi ada yang membuat pelanggaran apapun bentuknya, baik mencoreng pribadi atau mencoreng institusi.

Laksanakan kinerja sesuai tugas pokoknya masing-masing serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) dan kepada setiap satuan fungsi Polres Way Kanan untuk rutin melaksanakan patroli di daerah rawan kriminalitas khususnya saat ini di jembatan rusak Jalinsum Banjarmasin Kecamatan Baradatu.

"jangan ada keluhan masyarakat terkait pungli,“Ungkap AKBP Andy.

Kapolres juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota yang selama ini telah bekerja dengan baik dalam keadaan liburpun tetap melaksanakan tugas.