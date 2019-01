Promo Buy One Get One Tiket Presale Film Terlalu Tampan via TIX ID, Buruan Beli dan Baca Syaratnya

Presale Tiket Film Terlalu Tampan 'Buy One Get One'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamis besok, film Terlalu Tampan yang bergenre drama komedi keluarga yang diadaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama.

Film rencananya akan tayang perdana serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai Kamis (31/1/2019) mendatang.

Seiring dengan hal itu, platform pemesanan tiket bioskop onilne TIX ID memberikan promo Buy One Get One untuk film Terlalu Tampan.

Promo Buy One Get One film Terlalu Tampan ini berlaku mulai Jumat - Minggu, 25 Januari - 3 Februari 2019.

Promo Buy One Get One ini tidak berlaku pada Rabu, 30 Januari 2019.

Promo akan dimulai pukul 13.00 WIB dan hanya berlaku untuk minimal pembelian 2 tiket dan tidak berlaku kelipatan.

Berikut Cara Mendapatkan Promo Buy 1 Get 1 Free TiX ID:

1. Buka aplikasi TIX ID, pilih Film Terlalu Tampan, lalu pilih lokasi dan jam tayang yang diinginkan.

2. Pilih minimal 2 tempat duduk favorit.

3. Diskon akan muncul pada halaman Ringkasan Order.