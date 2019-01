Resmi Bubarkan Diri, Boyband Wanna One Berikan Kalimat Perpisahan Pada Penggemarnya via Twitter

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seperti diketahui, Boyband asal Korea Selatan, Wanna One telah resmi bubar, pada Minggu (27/1/2019).

Grup yang diketuai Yoon Ji Sung tersebut resmi membubarkan dirinya setelah sukses menggelar Final Concert.

Melalui unggahan Twitter-nya @WannaOne_twt, grup tersebut bagikan ucapan selamat tinggalnya.

Mereka memposting foto grup mereka. Foto itu diambil selama pertunjukan konser terakhir Wanna One bertajuk "Therefore".

Dikutip TribunWow.com dari Soompi.com, Minggu (27/1/2019), konser tersebut berlangsung dari 24 hingga 27 Januari di Gocheok Sky Dome yang berlokasi di Seoul.

Selama konser, anggota Wanna One menampilkan lagu-lagu hit mereka dari "Produce 101 Season 2".

Dengan konser terakhir ini, para anggota telah dinyatakan secara resmi mengakhiri kegiatan mereka sebagai anggota Wanna One.

Mereka akan kembali ke posisi masing-masing seperti semula untuk memulai babak kedua karier mereka.

“Kami akan menyapa Wannables lagi dengan cara layaknya hal tersebut adalah kali pertama kita bertemu. Dua, tiga! All I Wanna do, Wanna One! Sampai sekarang, kami adalah Wanna One. Kami benar-benar mencintaimu. #EveryPathOfWannaOneWillGoDownInHistory,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Diketahui grup boyband tersebut resmi dibubarkan setelah empat tahun berkarya bersama-sama.

Wanna One diketahui pertama kali debut pada 7 Agustus 2017 lalu.

