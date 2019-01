Xiaomi Redmi Go

Spesifikasi dan Harga Ponsel Murah Redmi Go, Dibanderol Mulai Rp 1,2 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Xiaomi resmi memperkenalkan ponsel murahnya, Redmi Go.

Ponsel Android Go pertama Xiaomi itu dikabarkan memasuki pasar Asia dan Eropa pada bulan depan.

Meski murah, Redmi Go dibekali spesifikasi cukup lumayan.

Redmi Go mengusung layar berbentang 5 inci dengan resolusi 1.280 x 720 piksel berpanel LCD dan rasio aspek lawas 16:9.

Ponsel ini menggunakan kamera depan 5 megapiksel untuk kebutuhan swafoto dan kamera belakang 8 megapiksel yang dilengkapi LED flash.

Redmi Go diotaki Snapdragon 425 dengan empat inti CPU Cortex-A53 yang berjalan dengan clockspeed 1,4 GHz.

Dipadu dengan RAM 1 GB dan memori internal 8 GB atau 16 GB.

Meski spesifikasinya terbilang rendah untuk ukuran masa kini, hal tersebut bukan masalah.

Sebab, sistemnya menggunakan Android murni dan aplikasi yang akan dimuat nantinya adalah aplikasi-aplikasi ringan sumber daya, seperti Google Go, Google Maps Go, YouTube Go atau lainnya.