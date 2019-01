Promo Richeese Factory Hari Ini, Hemat Rp 10.000 Bisa Makan Ayam Saus Pedas

Promo Richeese Factory, Bisa Hemat Rp 10.000 Bisa Makan Ayam Saus Pedas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo khusus dari restoran cepat saji Richeese Factory akhir bulan bagi para pelanggannya.

Promo hanya berlaku pada varian paket Combo Fire Chicken yang sebelumnya seharga Rp 32.727 menjadi Rp 22.727 saja.

Ini berarti pelanggan bisa hemat Rp10 ribu dengan menggunakan promo ini.

Kamu bisa makan ayam dengan saus pedas yang menggoda dengan nasinya dan menikmati minuman Fruitarian Tea reguler size.

Promo hanya berlaku pada tanggal 31 Januari 2019 dari pukul 10.00 pagi hingga 17.00.

Berikut syarat dan ketentuannya, seperti dilansir TribunWow dari Instagram @richeese_factory:

1. Promo berlaku tanggal 31 Januari 2019 mulai pukul 10.00 s.d 17.00

2. Berlaku hanya di outlet tertentu (list outlet dapat dicek di highlight promo pada bio)

3. Berlaku untuk pembelian Combo 1pc Fire Chicken (level 0 s.d 5) dengan minuman Fruitarian Tea reguler size

4. Promo berlaku hanya untuk Dine In dan Take Away, tidak berlaku Drive Thru, Delivery maupun pemesanan via ojek online

5. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

6. Maksimal 5 paket untuk setiap transaksi

Tunggu apalagi, ajak teman ke outlet Richeese Factory terdekat dan nikmati promo ini.

