Setelah Naik Januari, Harga Xpander dan Pajero Sport Akan Naik Lagi di Februari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mitsubishi diketahui telah menaikkan hargabeberapa modelnya di Januari.

Model tersebut adalah Xpander sebesar Rp 3 juta, Pajero Sport sebesar Rp 5 juta dan L300 sebesar Rp 3 juta.

Director of Sales and Marketing Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Michimasa Kono mengungkapkan kenaikan tersebut dilakukan karena perubahan biaya produksi di awal tahun.

Selain itu pihaknya tengah menunggu perhitungan pajak di awal tahun yang akan dikenakan pada Februari ini.

“Tapi kenaikan ini bergantung pada kenaikan BBN awal tahun ini. Jadi kami akan melakukan penyesuaian lagi di Februari untuk pajak BBN,” ucap Kono.

Awal Oktober 2018 lalu, Mitsubishi juga melakukan kenaikan pada model Xpander.

Ketika itu kenaikan sebesar Rp 500 ribu untuk varian Ultimate dan varian GLX naik Rp 2 juta.

Untuk Pajero Sport, catatan kenaikan dilakukan pada April 2018 lalu dengan kenaikan sekitar Rp 3 juta sampai Rp 5 juta.

Ketika itu alasan yang dilakukan adalah penyesuaian mengikuti kondisi pasar.

Kenaikan di awal tahun ini sendiri sudah diprediksi akhir tahun sebelumnya.

Kenaikan BBN dilakukan setiap awal tahun dengan besaran tertentu bergantung pada pemerintah daerah.

“Alasan lain selain BBN adalah inflasi. Dimana biaya produksi mengalami kenaikan sudah sejak awal Januari,” ucap Kono.

Dengan kenaikan di awal Januari itu membuat harga Pajero Sport menjadi Rp 526 juta untuk varian GLX (4x4) MT,.

Rp 469 juta untuk Exceed (4x2) MT, Rp 484 juta untuk Exceed (4x2) AT, Rp 527 juta untuk Dakar (4x2) AT, Dakar Ultimate (4x2) AT sebesar Rp 571 juta dan Dakar (4x4) AT sebesar Rp 677 juta.

Xpander dari GLX M/T dibanderol Rp 204,1 juta, GLS MT Rp 220,6 juta, dan GLS A/T Rp 231,6 juta.

Varian Exceed M/T dibanderol Rp 227,6 juta, Exceed A/T Rp 238 juta, Sport M/T Rp 240,2 juta, Sport A/T Rp 250,2 juta dan Ultimate A/T Rp 258,9 juta.

Sedangan untuk L300 saat ini dibanderol harga Rp 173 juta untuk Cab Chassis, Rp 178 juta pick up flatdeck dan Rp 177,5 juta untuk pikap standard.

