Auto2000 Gelar Toyota New Year Freshtival 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Menyusul diluncurkannya produk terbaru pada awal tahun yakni All New Camry serta mobil sejuta umat New Avanza dan New Veloz, Auto2000 sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia dengan mengadakan acara Toyota New Year Freshtival 2019.

Seperti temanya yaitu Freshtival maka masyarakat yang ingin membeli New Avanza bisa datang pada event tersebut dan pulang langsung membawa mobilnya, Fresh from Auto2000.

Selain itu, tersedia pula program penjualan yang menarik seperti paket Special Replacement Program dimana pemilik Toyota Avanza lama dapat mengambil program tukar tambah (trade-in) dengan tenor antara 1 sampai dengan 5 tahun.

Atau paket Trade Cycle yang memberikan kemudahan bagi pemilik mobil Toyota Avanza yang ingin melakukan pembelian secara tukar tambah dengan langsung meneruskan kredit mobil New Avanza dan New Veloz dengan nilai cicilan perbulan yang sama dengan model lawas yang dimiliki.

Paket lainnya yang juga bisa didapatkan adalah paket Low DP 15 persen dan paket Suka-Suka bermodalkan DP minimal 20 persen.

Operation Manager Area DKI II Auto2000, Ardian Nur dalam rilis, Jumat (1/2) mengatakan, kemudahan pembelian tersebut didukung oleh jajaran perusahaan group Astra lainnya.

Yakni Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial Service (TAFS), Asuransi Astra (Garda Oto), Seva.id, dan Permata Bank.

"Sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan langsung layanan kredit, asuransi bahkan bila pelanggan dengan track kredit baik maka approval kredit bisa langsung didapatkan," jelas dia.

Ia menambahkan, Toyota New Year Freshtival 2019 rencananya akan diadakan di beberapa tempat.