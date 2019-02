Lampung Tuan Rumah Pertemuan Ilmiah tentang Penyakit Ginjal Se-Sumatera Tahun 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID , BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung menjadi tuan rumah 1st Sumatera Nephrology Forum 2019 (1st Sunefo 2019) atau Pertemuan Ilmiah tentang Study Penyakit Ginjal Pertama se-Sumatera yang akan dilaksanakan di Hotel Novotel Bandar Lampung 8 – 10 Februari 2019 mendatang.

Hal itu terungkap dalam audiensi Panitia 1st Sunefo dengan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis di Ruang Kerja Sekdaprov Kantor Gubernur Provinsi Lampung Juma’t, (1/2/2019).

Pertemuan ini gigagas oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) Korwil Sumatera Bagian Selatan dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Lampung.

Hamartoni Ahadis mengapresiasi pelaksanaan 1st Sunefo 2019 ini dan siap mendukung sepenuhnya kesuksesan acara tersebut. “Pertemuan regional ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para praktisi yang terlibat dalam pelayanan dialisis. Dengan demikian kualitas pelayanan terhadap masyarakatpun dapat lebih maksimal,” ujar Hamartoni.

Ketua Umum 1st Sunefo dr. Achmad Taruna menyampaikan pertemuan regional ini berawal dari pertemuan Korwil Pernefri yang telah diadakan di Kota Medan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan usulan dari Prof.dr. Harun Rasyid Lubis,Sp.PD – KGH disepakati diadakan pertemuan ilmiah Nefrologi Kewilayahan se pulau Sumatera.

“Selain untuk penyegaran dan menambah pengetahuan terkait dialisis pertemuan ini diharapkan dapat memecahkan dan memberi solusi bagi permasalahan kewilayahan dalam penyediaan dan peningkatan mutu pelayanan terapi pengganti ginjal, melalui penguatan peran organisasi secara regional maupun kewilayahan,” kata dr. Taruna.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua Pelaksana 1st Sunefo 2019 dr. Lukman Pura. Dia menyampaikan pertemuan regional wilayah sumatera kali ini akan menitik beratkan masalah dialisis dengan tema “Strengthening Basic Science Toward Better Quality of Dialysis service”.

“Acara ini diharapkan menjadi langkah awal kita memajukan pelayanan di bidang ginjal, hipertensi, khususnya dialisis di pulau sumatera”, kata dr. Lukman.

Dijelaskannya juga 1st Sunefo akan diisi dengan Workshop, Simposium, Rapat Organisasi / wilayah. Selain itu di penghujung acara seluruh peserta yang terdiri dari seluruh stake holder yang terlibat dalam dialisis se – Sumatera Bagian Selatan akan mengunjungi objek – objek wisata di Provinsi Lampung, sentra UMKM dan Wisata Kuliner.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Rumas Sakit Umum Abdul Moeloek Hery Djoko Subandrio, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Leni Yurina, Ketua IDI Wilayah Lampung dr. Asep Sukohar, Ketua IPDI Wilayah Lampung Tarman, Perwakilan PAPDI Wilayah Lampung dr. Hotmen Sijabar, dan Perwakilan IDI Wilayah Lampung dr. Ria Sari. (Rls)