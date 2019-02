Biodata Suami Bupati Lampung Timur yang Resmi Menikah 2 Februari 2019, Siapa Erry Ayudhiansyah?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bupati Lampung Timur yang juga Wakil Gubernur terpilih Lampung, Chusnunia Chalim, atau biasa disapa Nunik, telah melangsungkan pernikahan pada 2 Februari 2019 mendatang.

Nunik menikah dengan Erry Ayudhiansyah.

Bagaimana biodata suami Bupati Lampung Timur, Erry Ayudhiansyah?

Penelusuran Tribunlampung.co.id terkait biodata suami Bupati Lampung Timur, ia berprofesi sebagai pengacara dari Law Office Amir Syamsudin and Partners, yang berlokasi di Menara Sudirman, Jakarta.

Dalam situs Law Offices Amir Syamsudin & Partners di w3.amirsyam.com, Erry Ayudhiansyah merupakan 1 dari 17 pengacara di kantor tersebut.

Biodata suami Bupati Lampung Timur dalam situs tersebut, hanya memperlihatkan foto dan namanya.

Serta, sebaris kalimat bertuliskan, "Happiness for me is a big smiling face upon our clients hearts."

Law Offices Amir Syamsudin & Partners didirikan Amir Syamsudin.

Profil Erry Ayudhiansyah dalam situs Law Offices Amir Syamsudin & Partners. (tangkapan layar w3.amirsyam.com)

Amir Syamsudin merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain sebagai pengacara di Law Offices Amir Syamsudin & Partners, Erry juga tercatat sebagai anggota Departemen Urusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kabinet Dewan Partai Demokrat 2015-2020.