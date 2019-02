Daftar 9 Film Indonesia Tayang Bulan Februari 2019, Ada yang Paling Ditunggu Lho. Lihat Trailernya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang gemar menonton film di bioskop, terutama film Indonesia, ada sederet film yang dapat kamu tonton di bulan Februari 2019 ini.

Pasti kamu sudah menanti film-film Indonesia apa yang akan tayang di bulan romantis ini.

Terdapat film dengan berbagai genre yang tayang pada bulan Februari 2019 ini, antara lain horor, drama, komedi, romantis.

Kamu bisa mengajak nonton film Indonesia di bioskop bersama keluarga, teman, atau orang terkasihmu.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah daftar 9 film Indonesia yang tayang pada Februari 2019 di bioskop :

1. The Way I Love You

Instagram/thewayiloveyou.official ()

Film The Way I Love You ini disutradarai oleh Rudi Aryanto.

Film drama romantis dari Rapi Films ini akan rilis pada 7 Februari 2019 mendatang.

Film ini menceritakan Senja, gadis SMA yang suka chatting dengan BadBoy di blognya namun belum bertemu.

Ia pun dekat dengan Bara, cowok di sekolahnya namun saat mengobrol sangat beda dengan BadBoy.

Siapa yang Senja pilih?