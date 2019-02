Inilah 6 Film Hollywood yang Bakal Tayang Bulan Februari 2019, Beraneka Genre dan Lihat Trailernya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi penggemar film, inilah daftar 6 film Hollywood yang siap tayang di bulan Februari 2019.

Terdapat berbagai genre pada film Hollywood yang akan mewarnai bulan Februari 2019 yang penuh cinta ini.

Kamu bisa menyaksikan film Hollywood yang kamu suka di bulan Februari 2019 ini dengan mengajak keluarga, sahabat, teman atau orang terkasihmu.

Apa saja ya film Hollywood yang tayang di bulan Februari 2019?

TribunStyle.com telah merangkumnya untuk kamu, lengkap dengan jadwal tayang, sinopsis, dan trailernya.

Berikut 6 film Hollywood yang tayang di bulan Februari 2019 :

1. The Lego Movie 2: The Second Part

Instagram/thelegomovie ()

The Lego Movie 2: The Second Part rencananya akan tayang pada tanggal 6 Februari 2019 di seluruh bioskop Indonesia.

Simak sinopsisnya dibawah ini!

Lima tahun setelah kejadian difilm pertama, dan semuanya berjalan normal.