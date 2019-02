Bingung Cari Kebutuhan Imlek? Buruan Datang ke Chandra Superstore Tanjungkarang, Dijamin Semua Ada!

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Beberapa hari jelang Imlek, Chandra Superstore Tanjungkarang masih menyediakan perlengkapan Imlek dengan penawaran menarik.

Perlengkapan yang disediakan mulai dari buah, pakaian, hingga barang elektronik.



Staf Promosi Chandra Afrida mengatakan, di area supermarket tersedia buah pear korea RRC, pear golden honey, golden Kiwi, jeruk ponkam, jeruk kino hingga apel fuji wang san dengan tulisan di permukaannya.

Buah tersebut dijual per boks mulai Rp 100 - 250 ribu.



"Ada juga jeruk ponkam kotak, ponkam perahu, ponkam rantang yang bisa dipakai sebagai bingkisan imlek, di dalamnya juga sudah ada angpao untuk imlek harganya mulai dari Rp 178 - 189 ribu per boks," jelasnya Jumat (1/2/2019).



Untuk keperluan penyimpanan bahan-bahan persediaan untuk imlek atau lainnya, di area elektronik, Chandra juga menghadirkan produk terbaru lemari es Electrolux kulkas EHE 6879 A dari harga Rp 34.149.000 jadi Rp 31.999.000 yang hanya satu-satunya ada di Chandra.



Promo elektronik lainnya di periode imlek ada free bracket untuk SHARP LED TV LC-32SA4100I 3.399.000 sampai 28 Februari 2019, Panasonic TV LED 32" F 302 Rp 2.399.000 jadi Rp 2.150.000 sampai 6 Februari 2019, LG LED TV 49"5400 dari Rp 8.249.000 jadi Rp 6.449.000 sampai 20 Februari 2019 dan Samsung TV LED 43" J 5250 Rp 5.649.000 jadi Rp 4.990.000.



Pembelian melalui Kredit Plus ada potongan satu bulan untuk pembiayaan Rp 2,5 juta ke atas, sedangkan melalui Spektra cukup bayar admin Rp 99 ribu bisa bawa pulang barang dan potongan satu bulan.

Lalu untuk pembelian produk Miyako dapat kaus dan beli produk Cosmos apa saja seharga Rp 300 ribu dapat bonus lampu 18 watt sampai 15 Februari 2019.

Sementara di area departement store, Chandra juga memberikan promo untuk koleksi pakaian bertema Imlek.

Untuk baju anak-anak ada Balloon beli 1 gratis 1 dan harga spesial Rp 129.800 199.800, Pretty girl diskon 50 persen, 70 persen, dan harga spesial Rp 149 ribu, Donita beli 1 diskon 50 persen beli 2 diskon 50+20 dan 70 persen selected item, Cute beli 1 diskon 30 persen beli 2 diskon 50 persen, khusus baju sincia diskon 50 persen.



Selain itu, Dress bernuansa merah imlek Eprise beli 1 gratis 1, dress ELC beli 1 gratis 1, Batik Bali Lestari nuansa imlek diskon 50 persen dan Red Cliff diskon 50% + voucher potongan angpau.



Supervisor Depstore Chandra Tanjungkarang Nopri Wahyudin mengatakan, di area depstore ada program Angpao Keberuntungan sampai dengan Rp 120 ribu.

Caranya, cukup dengan minimal pembelanjaan Rp 1,5 juta di Chandra depstore Tanjungkarang bisa petik angpao keberuntungan.

"Berlaku 3x kelipatan, sampai dengan 5 Februari 2019. Transaksi dalam 1 struk, dengan nomor VIP dan waktu berbelanja yang sama," jelas dia.

