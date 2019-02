Honda Beat Raib 2 Menit hingga Letusan Pistol Pencuri Motor: Polresta Kerahkan Tim Buru Pelaku

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG ROMI RINANDO

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aksi pencurian sepeda motor di Bandar Lampung terbilang mengkhawatirkan. Dalam sepekan, tepatnya akhir Januari 2019, setidaknya tiga kali terjadi curanmor. Untuk mengungkap kasus-kasus curanmor itu, jajaran Polresta Bandar Lampung pun mengerahkan tim.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung Komisaris Rosef Efendi menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk memburu komplotan curanmor tersebut. Tak hanya para pelaku curanmor, tim juga mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan alias penjambret.

"Sebagian kasus sudah ada yang terungkap. Sebagian lainnya masih dalam pengembangan," katanya melalui ponsel, Minggu (3/2/2019).

Menurut Rosef, tidak tertutup kemungkinan para pelaku khususnya curanmor yang beraksi di Bandar Lampung belakangan ini saling terkait.

"Bisa saja terkait," ujar Kompol Rosef Efendi yang pernah menjabat kapolsek Natar, Lampung Selatan.

Dari setidaknya tiga curanmor yang terjadi dalam sepekan, semua aksi para pelaku terekam closed circuit television (CCTV). Masing-masing di Jalan Pulau Batam Raya, kawasan Way Halim Permai; Jalan Gunung Pangrango Raya, kawasan Perumnas Way Halim; dan Jalan Pulau Damar, kawasan Way Kandis.

Terbaru, Minggu (3/2/2019), awak Tribun Lampung mendapatkan rekaman CCTV bergambar dua pelaku curanmor yang beraksi di Jalan Pulau Batam Raya, kawasan Way Halim Permai. Keduanya menggasak motor merek Honda Beat bernomor polisi BE 2983 ABA dalam waktu tidak lebih dari dua menit.

Korban bernama Meli mengungkapkan, curanmor terjadi pada Jumat, 25 Januari 2019, sekitar pukul 11.45 WIB. Dua pelaku beraksi di parkiran usaha konvensi tempatnya bekerja.

"Kejadiannya siang, sebelum (waktu) salat Jumat. Di situ banyak motor, tapi motor saya yang dibawa," kata Meli, Minggu (3/2/2019).