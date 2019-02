Belum Banyak yang Tahu IPB Sudah Berganti Nama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BOGOR - Belum banyak yang tahu, Institut Pertanian Bogor atau IPB berganti nama.

Usulan untuk pengubahan nama sudah diajukan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan sudah mendapatkan persetujuan.

Sejak 30 Januari 2019, nama IPB pun berubah. Jika sebelumnya IPB dalam terjemahan bahasa Inggris disebut Bogor Agricultural University, maka kini menjadi IPB University.

Dikutip dari laman goodnewsfromindonesia, perubahan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan dari nama sebelumnya yaitu Bogor Agricultural University.

Apakah dengan demikian IPB berubah status? Rektor IPB Dr Arif Satria menjelaskan, IPB tidak akan berubah status, hanya mau mengubah nama dari sebelumnya bernama Bogor Agricultural University menjadi IPB University.

"Kita mengubah terjemahan saja. Tidak mengubah nama versi bahasa Indonesia," ungkap Arif Satria.

Tak hanya nama yang berubah. IPB pun mengubah slogannya. Sebelumnya "Searching and Serving the Best", kini menjadi "Inspiring Innovation with Integrity".

Selayang Pandang IPB

Dari laman ipb.ac.id diperoleh informasi, IPB didirikan pada 1 September 1963 sebagai wujud pemikiran yang visioner dari pemimpin bangsa dan mereka yang peduli dengan pendidikan tinggi pertanian.

Tujuannya agar bangsa besar ini mempunyai perguruan tinggi kelas dunia yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, biosains, dan berbagai bidang yang terkait.