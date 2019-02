Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia raih juara 1 nasional Internet of Things Competition 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID TEKNOKRAT - Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia meraih juara 1 nasional Internet of Things Competition, yang digelar oleh ITS Surabaya pada 17-18 November 2018.

Mahasiswa teknokrat dalam sebuah presentasi (rls)

Dalam lomba tingkat nasional ini, Tim Teknokrat mengalahkan tim-tim tangguh dari perguruan tinggi ternama seperti tuan rumah, PENS, Universitas Brawijaya Malang dan perguruan tinggi lainnya. Tim Teknokrat dinobatkan sebagai juara 1 MAGE 4 ITS, kategori IoT. Posisi kedua PENS dan ketiga Universitas Brawijaya.



“Alhamdulillah tim kita mengukir prestasi sebagai kampusnya sang juara. Universitas Teknokrat Indonesia Juara 1 pada event MAGE-4 ITS kategori IoT Competition, di Surabaya 17-18 November 2018,” ujar Purwono selaku pembimbing tim.



Mahasiswa Teknokrat yang tampil dalam lomba internet of things ini yaitu, Fika Trisnawati, Arianto dan Aldo Ratmawan semua mahasiswa Prodi Teknik Elektro semester 3 atau angkatan 2017.



Dalam lomba Kategori IoT Competition tim Teknokrat mengangkat thema “Creating a Better Youth Generation throung Future Technology” menggunakan sub tema Agriculture dengan Judul "SiKumbung Tiram".



Purwono melanjutkan, SiKumbung Tiram merupakan sistem pemantauan dan pengendalian kumbung jamur Tiram berbasis WSN dan IoT. Sehingga harapannya teknologi karya mahasiswa Teknokrat ini dapat membantu para petani jamur dalam pemantauan dan pengendalian suhu dan kelembapan tiap kumbung agar kumbung bisa memproduksi jamur secara optimal.





Penyerahan hadiah diberikan oleh juri dari praktisi/industri PT. Asia Quattro Net https://asiaquatro.net, Saut Simanjuntak. Perusahan yang bergerak di bidang internet of things. dan mengundang Universitas Teknokrat Indonesia untuk dapat bekerjasama dengan perusahaannya.



"Keberhasilan yang kami dapat merupakan buah kerja keras, keikhlasan, dan kekompakan yang kami lakukan. Tidak hanya itu, Dukungan penuh yang diberikan Universitas Teknokrat Indonesia kepada kami juga merupakan sumber semangat kami dalam bertanding". Ujar Ketua Tim. (Rls)



