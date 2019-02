Sambut Tahun Baru Imlek, Midtown Hotel Surabaya Adakan Chinese New Year Dinner

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SURABAYA - Tahun Baru Imlek segera datang.

Sejumlah hotel di Surabaya Jawa Timur menggelar berbagai acara untuk memeriahkan tahun baru China tersebut.

Salah satunya Midtown Hotel Surabaya.

Mereka menyelenggarakan Chinese New Year Dinner dengan nama 'GONG XI FA CAI : Chinese Lunar Buffet Dinner'.

Chinese New Year Dinner ini diadakan untuk memperingati dan menikmati indah nya malam tahun baru imlek dengan makan malam bersama keluarga maupun orang tersayang.

'Chinese Lunar Buffet Dinner' akan disajikan dalam atmosfir yang hangat seperti layaknya perayaan malam tahun baru Imlek, dimana nuansanya akan terasa sangat kental dengan ornamen khas Imlek dan makanan-makanan Chinese food yang nikmat.

Chinese Lunar Buffet Dinner diselenggarakan pada 4 February 2019 dimulai pukul 18.00-22.00 WIB bertempat di Townhall Restaurant.

"Dengan harga Rp 117.000 nett/pax, midtowners sudah dapat menikmati seluruh makanan all you can eat Chinese Lunar Buffet Dinner," jelas Firmandy Zakaria, Public Relation Executive Midtown Hotel Surabaya, dalam rilisnya kepada TribunJatim.com, Minggu (3/2/2019).

Townhall Restaurant akan dipenuhi berbagai stall makanan dengan sajian berbagai varian menu appetizer, main course, hingga dessert yang menarik untuk dihidangkan di malam tahun baru imlek.

Seperti Kue keranjang, dragon leg, cumi bulat tepung roti, golden bag, salad ubur ubur, udang goreng mayonnaise, sebagai appetizer nya dan Sup bibir ikan sze chuan sebagai soup utama nya.