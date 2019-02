Valentino Rossi dan Maverick Vinales Luncurkan Produk Terbaru Yamaha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan dua produk terbarunya. Yaitu Yamaha MX King 150 versi terbaru dan Yamaha MT-15, Senin (4/2).

Yang membuat peluncuran dua motor ini spesial adalah kehadiran pebalap MotoGP Valentino Rossi dan Maverick Vinales.

"Kehadiran dari kedua produk Yamaha ini tentunya semakin menggairahkan motor sport dan moped di Indonesia," ujar Dyonisius Beti, Vice President YIMM.

"Khususnya konsumen yang saat ini tidak hanya menggunakan motor sebagai alat transportasi, melainkan juga ekspresi diri," lanjutnya saat di acara peluncuran New MX-King dan MT-15.

MT-15 hadir dengan desain baru, dengan mesin 155 cc 4-katup VVA yang dikombinasikan dengan transmisi 6 percepatan.

Diklaim mampu menyemburkan tenaga sebesar 14,2 kW di 10.000 rpm serta torsi sebesar 14,7 Nm di 8.500 rpm.

Sedangkan untuk New MX-King, Yamaha memberikan beberapa penyegaran dari generasi sebelumnya.

Seperti headlamp yang sudah menggunakan LED, wajah baru dengan kombinasi 3 lampu yang terdiri dari 2 low beam dan 1 high beam.

Yamaha New MX-King menggunakan mesin 150 cc fuel injection 4 valve berpendingin cairan (liquid cooled).

Untuk harganya, Yamaha MT-15 dibanderol Rp 34.950.000 on the road DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sedangkan Yamaha New MX-King dibanderol mulai Rp 22.900.000 on the road DKI Jakarta dan Sekitarnya.