Tanggapan Pelatih Persib Bandung Mengenai Desakan WO 

Sebelumnya pendukung Persib Bandung, Bobotoh minta Persib diganjar WO (walk out).



Hal tersebut disampaikan ratusan bobotoh saat mendatangi kantor Persib Bandung di Jalan Sulanjana, Senin (4/2/2019) malam.



Sedianya laga Persib Bandung vs Persiwa Wamena di leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia 2018 digelar Senin 4 Februari 2019.



Ratusan bobotoh datang membawa aneka spanduk bertuliskan protes kepada manajemen dan pihak kepolisian lantaran tak mengeluarkan izin pertandingan.



Mereka secara tegas menuntut Persib diganjar WO lantaran melanggar regulasi tak mampu menggelar laga tepat waktu.



"Lebih baik Persib di-WO daripada main diundur," teriak para bobotoh.



Aparat kepolisian melakukan pengawalan ketat terhadap aksi tersebut.



Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema turun langsung mengawal aksi itu.



"Tadi sudah disampaikan kepada Pak Kapolres dan Kadispora, permintaam dari teman-teman semua. Lebih baik WO daripada kami melanggar regulasi, kami bakal menerima semuanya karena pertandingan tak digelar tepat waktu," ujar seorang perwakilan bobotoh.



Aksi unjuk rasa itu diterima oleh beberapa panitia pelaksana (Panpel) pertandingan Persib.



General Koordinator Panpel Persib Budhi Bram Rachman mengatakan, laga tersebut digelar bukan atas kehendak manajemen.



"Kondisi stadion tidak siap pakai. Kami tetap ingin digelar tanggal 4 Februari.



Tapi kami tidak ingin ambil risiko tidak ingin kejadian apa-apa. Kami sudah mengupayakan main di Si Jalak Harupat. Tapi proses izin gak bisa mendadak," ujarnya menjelaskan.



Tunda



PSSI memutuskan menunda laga leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia antara Persib Bandung melawan Persiwa Wamena.



Sedianya laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Senin (4/2/2019).



Keputusan tersebut disampaikan PSSI melalui surat dengan nomor 394/AGB/49/II-2019 perihal Penundaan Jadwal Pertandingan Piala Indonesia Babak 32 Besar leg 2 antara Persib Bandung dengan Persiwa Wamena.



Surat itu diterima Persib Bandung pada Sabtu (2/2/2019) pukul 21.50 WIB.



"Mempertimbangkan surat dari PERSIB Bandung nomor 16/PANPEL-PI/II-2019 tertanggal 2 Februari 2019 perihal pemberitahuan pertandingan Piala Indonesia Babak 32 Besar leg 2 antara PERSIB Bandung dan Persiwa Wamena, bersama ini disampaikan bahwa pertandingan antara PERSIB Bandung dan Persiwa Wamena yang sedianya akan berlangsung pada 4 Februari 2019 dinyatakan DITUNDA," tulis surat PSSI bertandatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha.



Setelah mengeluarkan surat keputusan itu, PSSI kemudian akan berkoordinasi dengan Panpel Persib, sponsor, dan host broadcasting untuk menjadwalkan ulang laga Persib kontra Wamena.



Keputusan PSSI ini membuat Persib lega karena terhindar dari kalah walk out (WO) lantaran dianggap tak mampu menggelar pertandingan tepat waktu.



Sebelumnya, Persib tidak mendapatkan izin dari kepolisian untuk menggelar laga ini di GBLA karena sedang mengalami kerusakan infrastruktur.



"Sehubungan dengan tidak adanya rekomendasi dari Polrestabes Bandung terkait infrastruktur GBLA, dapat kami sampaikan bahwa pertandingan leg kedua Piala Indonesia 2018 antara Persib dan Persiwa resmi ditunda dan dijadwal ulang," tulis akun resmi Persib.



Terkait dengan penundaan itu, Manajer Persiwa Wamena, Borgo Pane, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima surat resmi dari PSSI selaku operator resmi Piala Indonesia hingga Sabtu sore (2/2/2019).



Borgo Pane justru mendapat informasi melalui media officer Persib, Irfan Suryadiredja.



Dilansir BolaSport.com dari Tribun Jabar, Irfan Suryadiredaja meminta tim Persiwa Wamena menunda keberangkatan ke Bandung karena belum mendapan izin dari kepolisian untuk menggelar laga itu.



"PSSI belum (memberikan informasi) ke kami, tapi kemarin memang Pak Irfan telpon saya, katanya Persib tidak dapat izin penggunaan GBLA dari Polrestabes karena kerusakan di stadionnya, dia menganjurkan jangan datang dulu, sebenarnya hari ini (kemarin) kami sudah mau berangkat dan sudah booking hotel," ujar Borgo Pane, Sabtu (2/2/2019).







Borgo Pane pun sempat menyampaikan protes karena penundaan pertandingan seharusnya disampaikan tujuh hari sebelum jadwal laga dilangsungkan.