Bisa Dikirim untuk Pacar dan Gebetan, 14 Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari Kasih Sayang atau Valentine Day yang Jatuh pada 14 Februari 2019 tinggal menghitung hari.

Pasangan dari berbagai belahan dunia pun akan merayakan momen tersebut.

Momen ini banyak dimanfaatkan untuk mengungkapkan perasaan kepada orang-orang tercinta.

Selain hadiah dan rencana menghabiskan waktu bersama pasangan, apa lagi yang harus dipersiapkan?

Valentine tentu tak lengkap tanpa ucapan yang manis.

Seperti yang di Kutip dari Surya.co.id berikut 14 ucapan Valentine dalam bahasa Inggris beserta artinya.

Bisa dikirim untuk pacar dan gebetan lho.

1. Whatever you say, whatever you do, i will always love you. Happy Valentine’s Day!

(Apa pun yang kamu katakan, apa pun yang kamu lakukan, aku akan selalu mencintaimu. Selamat Hari Valentine!)

2. Texting is fine, calling is okay but being with you is the best! Happy Val’s Day love!