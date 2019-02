Sinopsis The Way I Love You, Film Romantis yang Tayang Perdana Hari Ini

Film The Way I Love You tayang perdana di bioskop mulai hari ini, Kamis, 7 Februari 2019.

Dengan genre romantis, film The Way I Love You cocok ditonton menjelang perayaan Hari Valentine.

Film yang disutradarai oleh Rudi Aryanto ini berkisah tentang terjalnya perjalanan asmara antara seorang pemuda bernama Bara (Rizky Nazar) dan cewek cantik bernama Senja (Syifa Hadju).

Dikutip Tribunnews.com dari Rapi Film, berikut sinopsis lengkap film The Way I Love You.

Kisah cerita yang berawal dari Senja yang sering berbalas chatting via bslog dengan seorang cowok dengan username BadBoy tanpa tahu identitas sebenarnya satu sama lain.

Meski hanya melalui media sosial, Senja sudah merasakan bumbu-bumbu cinta dengan cowok misterius tersebut.

Ternyata sosok di balik cowok yang ngobrol di blog adalah cowok yang paling menyebalkan di sekolahnya, yakni Bara.

Bara dikenal sebagai sosok yang sombong, sok tahu, dan sok cool.