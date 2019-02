Beli All New Honda Vario Berhadiah Honda PCX Hybrid, Ini Syaratnya

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDARLAMPUNG - PT Astra Honda Motor dan PT Tunas Dwipa Matra (TDM) selaku main dealer sepeda motor Honda di Lampung, memberikan program spesial pembelian All New Vario 125 dan All New Vario 150.

Program berupa pemberian hadiah undian 1 unit All New Honda PCX Hybrid bagi konsumen yang membeli sepeda motor All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 pada Januari hingga Maret.

General Manager Marketing TDM, Dony Ronaldo, mengatakan, promo spesial bertajuk "Tahun Baru Makin Sempurna Bersama Vario".

Menurut dia, para pelanggan All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 di seluruh jaringan dealer Honda berkesempatan mendapat hadiah undian sepeda motor Honda.

Undian akan dilaksanakan pada akhir periode program dan akan diundi oleh TDM pada acara Honda Matic Premium Day pada April.

"Selain itu, bagi konsumen yang melakukan pembelian All New Honda Vario 125 juga akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher pulsa senilai Rp 150 ribu dengan cara mengambil undian di pohon rezeki," jelasnya dalam rilis, Jumat (8/2).

AHM dan TDM juga menggelar promo Repeat Order dan Trade In berupa potongan harga hingga Rp 1 juta bagi konsumen yang ingin memiliki sepeda motor All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150.

Program ini berlaku untuk pembelian ulang bagi konsumen yang telah memiliki motor Honda BeAT series, Honda Vario 110, Honda Vario 125 dan seluruh tipe cub Honda.

Potongan harga juga bisa didapatkan bagi konsumen yang ingin menukarkan sepeda motor miliknya, hal ini sebagai bentuk kemudahan yang diberikan AHM agar masyarakat dapat memiliki motor skutik yang diminati tinggi sepanjang tahun lalu.

Secara keseluruhan, penjualan Honda di Lampung pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen dibandingkan dengan tahun 2018 di bulan yang sama.

Pencapaian ini masih didominasi oleh segmen matic sebanyak 90,4 persen atau sebanyak 97.267 unit dari total penjualan sepeda motor Honda di Lampung sebanyak 107.604 unit.

"Sejak diluncurkan pertama kali, All New Honda Vario menjadi trendsetter motor skutik di Tanah Air. All New Honda Vario juga diminati oleh masyarakat pecinta skutik di Lampung sebanyak 15.834 unit pada tahun 2018," kata General Manager Marketing TDM, Dony Ronaldo.