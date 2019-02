Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26 - Duel Panas City vs Chelsea

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26 - Duel Panas Manchester City vs Chelsea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Laga pekan ke-26 Premier League akan berlangsung mulai dari Sabtu (9/2/2019) sampai Selasa (12/2/2019).

Sejumlah partai sengit pun tersaji. Satu di antaranya laga panas Manchester City vs Chelsea.

Laga tersebut akan dihelat di Stadion Etihad, Minggu, 10 Februari 2019 malam WIB.

Bertindak sebagai tuan rumah, The Citizens lebih diunggulkan memetik kemenangan.

Apalagi, City sedang dalam performa terbaik.

Klub asuhan Pep Guardiola tersebut berhasil meraih lima kemenangan dan menelan satu kekalahan dari enam laga Premier League terakhir.

City juga ingin terus mendulang tiga poin penuh demi mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Saat ini, City mendulang 62 poin, hanya unggul selisih gol atas Liverpool yang ada posisi kedua.

Di sisi lain, Chelsea berambisi untuk memperbaiki performa.

Skuat London Biru hanya meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dari lima laga terakhir.

Pertandingan menarik lainnya pada pekan ke-26 Premier League adalah Fulham vs Manchester United, Huddersfield Town vs Arsenal, dan Liverpool vs Bournemouth.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-26.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26 (Tribun Lampung/Dodi Kurniawan)

