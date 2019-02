Danrem 043 Gatam Kolonel Inf. Taufik Hanafi Kunjungi Tanggamus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID KOTA AGUNG - Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Kolonel Inf. Taufik Hanafi, melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Makodim 0424 Tanggamus, Jumat (8/2/19).

Kedatangan Danrem yang didampingi istri sekaligus Ketua Persit 043 Gatam, Federica Taufik Hanafi beserta jajaran, disambut dengan pengalungan kain tapis oleh penari cilik.

Sejumlah pejabat yang menyambut diantaranya, Bupati Pringsewu Hi. Sujadi Saddat, Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafi'i, Dandim 0424 Letkol Arh Anang Hasto Utomo, Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Kajari Tanggamus David P Duarsa, Kalapas Kota Agung Sohibur Rachman.

Mengawali kegiatannya di Makodim 0424, usai ramah tamah dengan Forkopimda Tanggamus dan Pringsewu, Danrem dan rombongan melakukan penanaman pohon sirsak madu dihalaman Makodim 0424 Tanggamus.

Selanjutnya sesuai dengan agenda kunjungannya, Danrem melakukan silaturahmi dan bertatap muka dengan jajaran prajurit Kodim 0424 Tanggamus sekaligus memberikan arahannya.

Dalam pengarahannya yang dilakukan di lapangan Makodim 0424. Danrem yang resmi dilantik pada 26 Januari 2019 itu, memberikan sejumlah wejangan kepada prajurit Kodim 0424, seperti agar prajurit menjaga kebersihan lingkungan disekitar Makodim, Makoramil dan ditempat tinggal prajurit.

Beliau memberikan arahan agar prajurit Kodim 0424 berbuat yang positif bagi masyarakat. “Kita sebagai warga Kodim dalam bergaul dengan masyarakat agar memberikan hal positif. Sekarang kalau baca di koran kasus DBD di beberapa daerah tinggi. Untuk itu bersihkan lingkungan. Masing-masing Danramil gerakkan anggotanya, jangan sampai prajurit kita atau warga disekitar koramil kena DBD,“ katanya.

Danrem juga berpesan agar prajurit mengutamakan keselamatan dalam berkendara, untuk menghindari kecelakaan lalulintas (lakalalin). "Sebelum berkendara dengan sepeda motor, dicek dulu bannya, remnya lalu kelengkapan lain seperti helm, SIM, STNK dan spion. Ingat kalian bepergian ada orang tercinta yang selalu menunggu dirumah dan hindari berkendara malam hari dengan jarak tempuh jauh sebab lelah dan ngantuk juga jadi faktor lakalalin," ujar Danrem yang juga mantan Kasi Ops Korem Bogor itu.

Tak lupa beliau mengingatkan kepada prajurit untuk menjaga netralitas dalam menghadapi pileg dan pilpres 2019. "Jelas, TNI harus netral dan kepada ibu-ibu persit yang mempunyai hak memilih jangan golput,” tegasnya.

Danrem juga menilai bahwa Kodim 0424 Tanggamus sudah baik dan itu harus dipertahankan. “Apa yang dipaparkan Dandim sudah bagus, yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga bermanfaat positif bagi masyarakat dan keluarga,” pungkasnya.

Sementara Dandim 0424 Tanggamus Letkol Arh. Anang Hasto Utomo mengatakan siap mendukung pelaksanaan tugas dari Korem 043 Garuda Hitam. “Jajaran Kodim 0424 siap mendukung pelaksanaan tugas Korem dengan maksimal, baik dalam hal pemilu maupun kegiatan teritorial. Mohon koreksi dari komandan dan mohon arahan dari komandan,” ujarnya. (Kominfo-Maridi).

