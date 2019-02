Emak-emak di Bandung Nangis Minta Foto Bareng Marc Marquez 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ada kejadian menarik saat MotoGP Marc Marquez berada di Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, di Kota Bandung, Sabtu (9/2/2019).

Seorang wanita bernama Renny Agustiani menangis minta foto bareng dengan pebalap Honda tersebut.

Rekaman video yang dilansir Kompas.com, tampak wanita berhijab dan berkacamata itu terus meminta kepada petugas di dalam bus agar bisa menemui Marc Marquez.

Orang-orang di dekatnya memintanya bersabar. Bahkan ada orang yang sampai mengelus punggungnya.

Orang-orang itu meyakinkan Renny Agustiani bakal ketemu Marc Marquez, namun dia harus bersabar.

Tak lama kemudian, Marc Marquez datang dari dalam bus menemui Renny Astuani.

"Oke, oke. Thank you, see you soon (Terimakasih, bakal ketemu Anda segera)," ujarnya sembari melambaikan tangkan kepada orang-orang yang berkerumun di depan pintu bus.

Marc Marquez kemudian mengajak Renny Agustiani masuk ke dalam bus dan berfoto berdua.

Setelah itu, dia kembali ke dalam bus.

Para penggemar Marc Marquez tak seberuntung Renni karena pembalap Repsol itu melanjutkan agenda lain di Bandung.

Marc Marquez ke Gedung Sate Naik Bus Bandros