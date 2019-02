Kenang Kehamilan dengan Foto Maternity, Calon Ibu Pakai Jasa MUA Demi Terlihat Cantik

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kehamilan merupakan momen yang membahagiakan bagi calon ibu. Agar momen itu bisa dikenang, maka saat ini banyak calon ibu melakukan foto maternity dengan suaminya.

Di Bandar Lampung ada banyak wanita yang melakukan foto maternity. Salah satunya Khatarina Dian Novena Anjayani. Wanita berusia 24 tahun itu foto maternity saat usia kandungannya 7 bulan, karena ia dan suaminya ingin punya moment spesial dan memiliki dokumentasi untuk kehamilan anak pertama.

Ia pilih foto maternity di usia kandungan 7 bulan, karena menurutnya energi terbaik dan pregnancy glowingnya lebih terpancar dari wajah.

Agar wajahnya makin terlihat cantik, ia menggunakan jasa MUA @makeupby.soraya untuk make up wajahnya. Make up yang diaplikasikan make up natural tapi berkesan menarik, cerah, dan segar. Make up ini benar-benar memperhatikan di bagian alis, mata, dan warna bibir. Selain itu tidak menor dan lebih ke karakter yang di make up.

Lalu dengan kontur wajahnya yang panjang dan kecil, make up ini bisa membuatnya lebih berisi dan tidak terlalu tirus. Ia melihat produk @makeupby.soraya aman untuk ibu hamil dan cocok kulit wajahnya yang sensitif.

Agar sesuai dengan make up, wanita yang akrab disapa Ketrin ini memilih busana yang terlihat anggun dan cantik dengan motif bunga kecil bewarna merah muda, seperti sakura dan warna dress biru muda yang menambah kesan ceria.

"Saya pilih busana itu karena simpel dan menyesuaikan busana dengan lokasi bukit sakura yang menjadi lokasi foto maternity. Untuk fotonya saya menggunakan jasa @nasonangphtoart," kata Ketrin.

Wanita lain adalah Yuniansari Putri. Wanita berusia 25 tahun itu foto maternity di usia kandungan 9 bulan. Ia memutuskan untuk foto karena ingin memiliki dokumentasi di setiap momen.

Agar saat di foto ia makin terlihat cantik, ia memutuskan untuk make up dengan menggunakan jasa MUA @ekamartha. Make up yang diaplikasikan adalah make up flawless agar terlihat tidak berlebihan.

Make up itu ada konturnya agar pipinya tidak kelihatan chubby. Busana yang ia gunakan saat foto maternity busana casual. sesuai dengan make up nya.

Di Bandar Lampung ada banyak MUA yang menerima make up maternity. Tiga di antaranya Ina Yustina pemilik akun @inaura_bersolek, Mona Istiara pemilik akun @shine_makeups, dan Soraya Rika Sari pemilik akun @makeupby.soraya

Ina Yustina mengatakan, dalam satu bulan bisa menerima make up maternity hingga 2 orang. Sama dengan Ina, Soraya Rika Sari juga bisa menerima hingga 2 make up maternity, dengan tarif Rp 250 ribu.

"Menurut saya make up maternity penting karena manfaat makeup maternity akan membuat wajah ibu hamil tampak lebih segar, walaupun sebelum di make up wajahnya pucat dan dengan make up itu, ibu hamil bisa tampak percaya diri," kata Soraya.(din)