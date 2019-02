Harga Tiap Daerah Berbeda, Ini Harga Pertamax Terbaru di Lampung

Harga Pertamax di Lampung mengalami penurunan dari Rp 10.400 menjadi Rp 10.050 per liter. Harga ini mulai berlaku Minggu (10/2/2019).

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDARLAMPUNG - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai Minggu (10/2/2019) pukul 00.00 waktu setempat.

Kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika.

Selain itu, Pertamina juga senantiasa memperhatikan daya beli masyarakat.

Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah ini bervariasi sampai dengan Rp 800 per liter.

Khusus di wilayah Sumatera Bagian Selatan, Region Manager Communication & CSR Sumbagsel, Rifky Rakhman Yusuf menjelaskan, penyesuaian harga bervariasi untuk produk BBM yang dijual dan wilayah yang berada di wilayah Sumbagsel.

"Sebagai informasi, harga BBM di beberapa wilayah berbeda karena adanya pemberlakuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang berbeda untuk setiap wilayah," jelas Rifky.

Berikut Harga BBM per 10 Februari 2019 untuk wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Jambi.

Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.200 menjadi Rp 11.400 per liter, Pertamax disesuaikan dari Rp 10.400 menjadi Rp 10.050 per liter.

Dexlite disesuaikan dari Rp 10.500 menjadi Rp 10.400 per liter, Dex disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.950 per liter dan Pertalite tetap Rp 7.850 per liter.

"Semua harga BBM ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur harga BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Umum sebesar minimal 5 persen dan maksimal 10 persen dari harga dasar. Untuk detail harga BBM dapat dilihat di www.pertamina.com," tambah Rifky.

Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan produk Pertamina.

Ini juga sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas.

Menurut Rifky, loyalitas masyarakat terhadap produk BBM berkualitas juga terus diapresiasi, salah satunya melalui Berkah Energi Pertamina.

"Berkah Energi Pertamina periodenya hingga Juli 2019, dan saat ini masih ada dua kali pengundian lagi. Dengan menggunakan produk berkualitas dari Pertamina, kendaraan dan lingkungan akan makin sehat dan tentunya kesempatan untuk mendapatkan hadiah BEP akan makin besar," tutup Rifky.